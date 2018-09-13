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На Украине назвали условие, при котором Россию «разгромили бы в пыль»

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя маневры «Восток-2018», заявил, что при отсутствии у России ядерного оружия, ее можно было бы «разгромить в пыль».

Экс-министр уверен, что НАТО давно бы нанесли поражение Москве, если бы у страны не было ядерного оружия, а также добавил, что военные учения в всего лишь демонстрация силы, чтобы убедить другие государства избегать военных конфликтов, пишет «РИА Новости».

Ранее американский военно-тематический портал We are the Mighty отнес Россию к странам, которые невозможно завоевать.

Военные учения «Восток-2018» стартовали во вторник, 11 сентября, на Дальнем Востоке. Они продолжатся до 17 сентября на пяти полигонах региона и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Лично руководить маневрами будет Сергей Шойгу.

Всего в тренировках задействуют порядка 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тыс. танков, БТР и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.

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