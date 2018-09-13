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Компания Apple представила три новых водонепроницаемых iPhone

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Компания Apple показала новые смартфоны iPhone. На презентации в Купертино были представлены модели Xs, Xs Max и Xr.

Новинки Xs и Xs Max получили диагональ экрана в 5,8 дюйма и 6,5 дюйма с разрешением 2,7 млн пикселей. Модель Xs будет стоить от $999, а Xs Max — не менее $1099.

Смартфон Xr представляет упрощенную версию модели Xs. Гаджет отличается 6,1-дюймовым IPS-экраном и алюминиевым корпусом. Кроме того, у Xr будет лишь одна камера с разрешением 12 мегапикселей. Модель с 64 Гб будет стоить не менее $749.

В смартфон iPhone Xs включили электронную сим-карту, что даст возможность использовать функцию двух сим-карт Dual-SIM и переключаться на разные тарифные планы. Максимальный объем памяти смартфонов составляет 512 Гб.

В Apple уточнили, что новинки будут отличаться полной водонепроницаемостью: устройства прошли испытания не только водой, но и пивом. В России продажи новых гаджетов начнутся с 28 сентября.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу iPhone и iPad могут ввести в Южной Корее. Компанию Apple, производящую гаджеты, заподозрили в нарушении патентов. Речь идет о технологии для создания микропроцессоров.

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