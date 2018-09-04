В Сети появились первые фото смартфона для российских чиновников

Сайт о технике Hi-Tech Mail.ru опубликовал первые фотографии нового смартфона для чиновников на базе отечественной операционной системы Sailfish от коммуникационной компании «Ростелеком».

По информации сайта, смартфон создает российская компания «Иной», специализирующаяся на разработке и выпуске бюджетных смартфонов.

Новый гаджет Inoi R7 тестирует министр цифрового развития Николай Носков.

«Телефон как телефон, проблема в отсутствии экосреды. Он похож на Android, но нет приложений», — сказал глава ведомства. Он добавил, что остался доволен качеством связи.

Эту модель для двух SIM-карт впервые показали в Барселоне на выставке Mobile World Congress в 2017 году. Устройство имеет 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной памяти. Фронтальной камеры нет, основная — на 8 мегапикселей. Диагональ экрана обычная — 5 дюймов. Стоимость устройства составляет 12 тыс. рублей, а собирают его в Китае.

Госслужащие также получили на тестирование новый планшет IInoi T8 с 8-дюймовым дисплеем с Full HD-разрешением.

В августе «Ростелеком» заявил о планах создать специальные версии смартфона для чиновников на базе Sailfish: обычную модель и образец с более защищенным шифрованием.

Перевод сотрудников государственных органов и госкомпаний на смартфоны на базе Sailfish оценивается в 160 млрд рублей. Проект планируется начать в 2019 году.