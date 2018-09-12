Экс-актриса заявила о выходе в октябре книги об интимной связи с Трампом

Бывшая порноактриса Стефани Клиффорд заявила о выходе книги с воспоминаниями о якобы интимной связи с главой нынешней американской администрации Дональдом Трампом 2 октября.

Книга получила название «Полное разоблачение». Клиффорд отметила, что у нее достаточно много материала, который она готова рассказать, несмотря на то, что встречалась с Трампом всего два раза. Также она уточнила, что в воспоминаниях речь пойдет не только о главе Белого дома, сообщает телекомпания ABC.

Зимой в СМИ появились сообщения, что порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат.

После этого Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с республиканцем недействительно.