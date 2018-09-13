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Президента ждут в Ереване

Точная дата визита российского лидера в Армению будет определена позднее
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Владимир Путин посетит Армению с официальным визитом. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, точная дата поездки пока не определена.

— Сроки будут согласованы, — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

8 сентября в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и премьер-министра Армении. После их окончания Никол Пашинян заявил, что пригласил российского лидера в Ереван и рассчитывает, что он посетит Армению с официальным визитом в ближайшее время. Предстоящая встреча глав двух государств станет уже пятой с момента избрания Никола Пашиняна на пост премьер-министра 8 мая 2018 года.

В конце сентября, как сообщал «Известиям» помощник главы государства Юрий Ушаков, Владимир Путин планирует посетить Азербайджан.

Кроме того, 27–28 сентября президент примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. Также до конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Азербайджана.

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