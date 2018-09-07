Президент РФ Владимир Путин посетит Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Об этом «Известиям» сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, поездки будут совершены в течение сентября и октября этого года.

В конце сентября президент РФ Владимир Путин совершит визит в Азербайджан. Кроме того, 27–28 сентября глава государства примет участие во встрече лидеров стран СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На октябрь запланирован визит Владимира Путина в Узбекистан. Информацию об этих заграничных поездках президента «Известиям» подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Кроме того, до конца года Россия примет трехсторонний саммит с участием президентов РФ, Ирана и Азербайджана.

— Наша очередь проводить встречу. Обсудим с коллегами, когда им удобно, — пояснил «Известиям» Юрий Ушаков.

Напомним, впервые встреча глав РФ, Ирана и Азербайджана состоялась в 2016 году. Позднее саммиты проходили в Баку и Тегеране. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды встречался с Владимиром Путиным в 2018 году — в ходе переговоров 1 сентября в Сочи и в рамках церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. С учетом предстоящих международных мероприятий лидеры РФ и Азербайджана проведут в нынешнем году пять встреч.