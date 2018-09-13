Лига выдающихся профессий

В начале сентября в Центральном административном округе столицы открылся 14‑й по счету детский технопарк. Сейчас в Москве в каждом административном округе есть такие высокотехнологичные центры, которые позволяют старшеклассникам и учащимся колледжей иметь доступ к получению знаний по передовым и актуальным профессиональным направлениям, востребованным московскими предприятиями. Все детские технопарки столицы объединены в «Лигу будущего», которая до конца года пополнится еще несколькими инновационными площадками.

Каждый детский технопарк — это концентрация новейших технологий, лучших наставников и самых современных форматов подготовки молодежи к будущим профессиям. Это территория творчества и реализации самых смелых идей, пространство для отработки навыков, полезных и сегодня, и в дальнейшем. Именно на территории детских технопарков обучающиеся смогут осваивать технологии уже со школьной скамьи и научатся проектировать, собирать дроны, создавать беспилотники. Здесь они узнают про устройство ветряков и солнечных батарей, научатся синтезировать новые вещества и лекарства. Особое внимание уделяется развитию предпринимательских навыков у ребят.

Детские технопарки дают возможность узнать всё о современных технических профессиях, а кому-то — найти свое призвание и пройти первую ступень на пути к карьерному успеху. Здесь школьники смогут проявить свой талант и раскрыть потенциал. Освоить работу над проектами в команде, приобрести социальные навыки, необходимые в любой профессии. Выпускники детских технопарков получат льготы при поступлении в некоторые вузы. И, что наиболее важно, получат шанс на предложение о работе в одной из передовых технологичных компаний города. Около 100 слушателей московских детских технопарков заключили отложенные трудовые договоры с московскими высокотехнологичными компаниями, сотрудничающими с членами «Лиги будущего».

Так, в детском технопарке «Байтик» в Троицке работают лаборатории по IT- программированию, системному администрированию, механике, основам микроэлектроники, элементам космической робототехники и 3D- дизайну. Занятия ведут преподаватели фонда, привлеченные из учебного центра МГУ.

В технополисе «Москва» представлены лаборатории основ робототехники, типов и видов роботов, искусственного интеллекта, авиации, промышленного дизайна, нанотехнологий, энергетики, хай-тека. Здесь интеллектуальными партнерами выступают МГТУ имени Баумана и Московский авиационный институт.

В детском технопарке на территории «Мосгормаша» на Каширском шоссе совместно с Политехническим университетом, Московским институтом геодезии и картографии, Московским технологическим институтом и РЭУ имени Плеханова знакомят своих учеников с основами геоинформатики и космонавтики.

Особенностью нового 14-го детского технопарка «Вертикальный взлет» является его направленность на изучение виртуальной, дополненной и смешанной реальности — это лишь часть того, что будут изучать ученики этого центра. К примеру, в лаборатории «Информационные технологии» обучающиеся будут создавать приложения для мобильных устройств и сайтов, получат знания по основным языкам программирования и областям их применения. Они получат навыки обработки массивов данных, изучат основы разработки двух- и трехмерных приложений и игр. Здесь старшеклассники будут учиться основам управления и создания систем умного дома, умного города.

— Крупнейшие города мира стремительно «умнеют», в наше время многие профессии устарели. В ближайшие 15–20 лет будет трансформация профессий. Это прогресс, — рассказывает генеральный директор «Вертикального взлета» Виталий Просвирнин. — С новыми технологиями сталкиваемся не только мы с вами, но и юное поколение. Молодежи хочется узнать всё изнутри, а многие хотят добавить что-то свое в современный технический мир.

Преподаватели в детских технопарках проходят строгий отбор. Они являются выпускниками ведущих вузов Москвы, участниками международных выставок и конгрессов, победителями различных фестивалей и конкурсов. Это опытные специалисты, профессионалы-практики, работающие на индустриальных предприятиях города и участвующие в других столичных флагманских проектах.

Ожидается, что к концу 2018 года подготовку в 14 детских технопарках столицы пройдет более 60 тыс. детей по более чем 25 уникальным направлениям. Учебные программы ориентированы на аудиторию 14–17 лет.

Ребята могут продемонстрировать свое мастерство на выставках и конкурсах. «Лига будущего» помогает продвигать их проекты и создавать новые идеи. Победителей ждут образовательные и досуговые центры для обучения и отдыха международного уровня: «Артек», «Орленок», «Океан» и «Сириус».