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Модрич опроверг сообщения о намерении покинуть «Реал»

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Фото: Global Look Press/Jose Breton/ZUMAPRESS
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич опроверг сообщения СМИ о своем грядущем переходе в «Интер».

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«Это лучший клуб в мире. Зачем мне уходить?» — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

В начале августа итальянская Gazzetta dello Sport сообщила о желании Модрича покинуть «Реал». По информации издания, он уже уведомил руководство клуба о намерении уйти в другую команду. Тогда же появились сообщения, что в игроке заинтересован «Интер».

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года, контракт подписан до 2020 года. Он завоевал за шесть сезонов в составе королевского клуба 14 трофеев, в том числе четыре кубка Лиги чемпионов. Игрок стал обладателем «Золотого мяча» и был признан лучшим игроком прошедшего в России чемпионата мира – 2018, а также был назван лучшим игроком сезона-2017/18 по версии УЕФА.

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