Юношеская сборная России по дзюдо победила японцев во Владивостоке

Юношеская сборная России по дзюдо стала победителем чемпионата Европы и мира — турнира имени Дзигоро Кано. В среду, 12 сентября, россияне одержали победу над командой Японии. Международный чемпионат прошел во Владивостоке.

Счет был равным после 16 встреч — 8:8. Судья, согласно правилам, бросил жребий, чтобы определить, в какой категории опять будут бороться дзюдоисты для определения чемпиона. Выбор пал на тяжелый вес, в основном турнире которого россиянин Иосиф Симин уступил японцу Соме. Российский спортсмен в золотом поединке мощным болевым приемом заставил соперника капитулировать. Таким образом золото чемпионата досталось россиянам, серебро — японцам, а третье место заняли корейские спортсмены.

За финальными поединками наблюдали президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и монгольский лидер Халтмаагийн Баттулга, сообщает телеканал «Звезда».

Спортивное мероприятие стало заключительным в сегодняшнем графике Путина. До этого глава государства выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Российский лидер предложил Японии заключить до конца 2018 года мирный договор безо всяких условий. Однако в правительстве страны напомнили позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех Курильских островов) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения.