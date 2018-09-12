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Япония напомнила условия для заключения мирного договора

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В Японии пока не комментируют предложение президента России Владимира Путина о заключении мирного договора между государствами до конца года. Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что пока не стал бы высказываться по предложению российского лидера.

При этом Суга напомнил позицию Токио, которая состоит в том, что вопрос так называемых северных территорий (четырех Курильских островов) должен быть решен до подписания какого-либо мирного соглашения, передает Reuters.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тоже сообщил, что Путин пока не получил ответа от премьер-министра Японии Синдзо Абэ на свое предложение подписать мирный договор до конца текущего года «без всяких предварительных условий».

«Пока нет (ответа. — Ред.). У президента продолжаются рабочие мероприятия», — цитирует Пескова ТАСС.

Свое предложение Владимир Путин озвучил, выступая ранее в среду, 12 сентября, на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, напоминает НСН.

Токио и Москва до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Препятствием для этого стал вопрос о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды, которые были включены в состав СССР по окончании войны. МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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