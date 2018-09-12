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Контрольное управление администрации Пскова планируется возродить

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В администрации Пскова хотят возобновить деятельность Контрольного управления, существовавшего в 2011–2013 годах. Его сотрудники следили за эффективностью работы городских служб.

Как рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) глава администрации Александр Братчиков, эту инициативу представят на ближайшей сессии гордумы. Заседание состоится в конце сентября. 

Он напомнил, что после ликвидации Контрольного управления его функции были распределены между другими структурами. Поэтому в случае его возрождения численность штата чиновников не увеличится, передает «Псковская лента новостей». Братчиков считает, что нужно снова сосредоточить задачи по контролю в одном управлении.

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