Контрольное управление администрации Пскова планируется возродить

В администрации Пскова хотят возобновить деятельность Контрольного управления, существовавшего в 2011–2013 годах. Его сотрудники следили за эффективностью работы городских служб.

Как рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) глава администрации Александр Братчиков, эту инициативу представят на ближайшей сессии гордумы. Заседание состоится в конце сентября.

Он напомнил, что после ликвидации Контрольного управления его функции были распределены между другими структурами. Поэтому в случае его возрождения численность штата чиновников не увеличится, передает «Псковская лента новостей». Братчиков считает, что нужно снова сосредоточить задачи по контролю в одном управлении.