Скончался французский певец Рашид Таха
Французский рок-певец Рашид Таха скончался от сердечного приступа на 60-м году жизни, пишет Le Parisien.
По данным издания, певец умер в ночь на 12 сентября у себя в доме в Париже.
Таха был лидером группы Carte de Séjour в 1980-х годах. Он родился в Алжире в городе Оран и иммигрировала во Францию в возрасте 10 лет.
С группой Carte de Séjour Таха, по мнению издания, добился идеального сочетания алжирской культуры и англосаксонского рока с намеком на провокацию.
Певец недавно закончил работу над новым альбомом, который планировал выпустить в начале 2019 года.