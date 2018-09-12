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Скончался французский певец Рашид Таха

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Фото: facebook.com/Rachid Taha
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Французский рок-певец Рашид Таха скончался от сердечного приступа на 60-м году жизни, пишет Le Parisien.

По данным издания, певец умер в ночь на 12 сентября у себя в доме в Париже.

Таха был лидером группы Carte de Séjour в 1980-х годах. Он родился в Алжире в городе Оран и иммигрировала во Францию в возрасте 10 лет.

С группой Carte de Séjour Таха, по мнению издания, добился идеального сочетания алжирской культуры и англосаксонского рока с намеком на провокацию.

Певец недавно закончил работу над новым альбомом, который планировал выпустить в начале 2019 года.

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