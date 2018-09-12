Facebook представила нейросеть для распознавания оскорбительных мемов

Американская компания Facebook совместно с Instagram разработала нейросеть Rosetta, способную распознавать иллюстрации с текстами. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, искусственный интеллект может извлечь текст из более чем миллиарда общедоступных изображений Facebook и Instagram, а также из видеороликов в режиме реального времени, и ввести его в модель распознавания текста, пишет RNS.

Представители Facebook уточнили, что Rosetta можно применять для качественного поиска фотографий и автоматического поиска спама. Также нейросеть умеет находить агрессивный и оскорбительный контент на изображениях.

Как отмечает сетевое издание m24.ru, в основе нейросети лежит технология оптического распознавания текста, разработанная специалистами Facebook в 2015 году. В настоящее время Rosetta умеет определять несколько языков.

22 августа сообщалось, что Facebook ввел систему оценки репутации пользователей, которая определяет степень благонадежности аккаунтов по специальной шкале. Данные меры были приняты в рамках борьбы с фейковыми новостями.