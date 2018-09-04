Нейросеть научили вычислять города с тучными людьми по фото местности

Ученые из США научили искусственный интеллект вычислять по спутниковым снимкам города, в которых проживают страдающие от ожирения люди.

Исследование опубликовано в журнале Health Informatics.

Ученые выделили признаки, характеризующие районы с высоким и низким уровнем ожирения жителей.

Так, согласно анализу нейростетью спутниковых снимков местности, в зеленых областях, центре города и районах с водоемами страдающих от избыточного веса людей меньше, чем в застроенных пригородах.

Искусственный интеллект анализировал местность по наличию зданий, растительности и дорог, после чего составлял прогноз об уровне ожирения жителей.

Сравнив данные с реальными показателями заболеваемости ожирением в этих районах, ученые и сделали вывод о взаимосвязи застройки области с лишним весом у людей.

24 августа сообщалось, что ученые установили главную причину возникновения ожирения.