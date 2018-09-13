Очередное заседание Комиссии по защите госсуверенитета при председателе Совета Федерации будет посвящено проблеме предупреждения вмешательства иностранных технологических компаний в политику других стран. Эксперты дадут оценку также и странному вниманию иностранных СМИ исключительно к протестной повестке во время единого дня голосования и практически полному игнорированию освещения самого процесса выборов и подведения его итогов.

Внимание будет уделено и несистемной оппозиции. А именно инициативной группе, которая призывала выходить на улицы и проводить массовые протестные мероприятия без согласования с властями, создавая тем самым очень опасную ситуацию для безопасности граждан. Причем на это и был явный расчет. И это не скрывалось организаторами.

Нужно отметить, что, к примеру, Google внимательно отнесся к замечаниям российских ведомств и даже ограничил распространение материалов с антиконституционными призывами. В результате эта кампания подверглась остракизму со стороны противников проведения единого дня голосования — дескать, «прогнулись под режим». Таким образом, произошла демонстрация нигилизма с выходом из правового поля «далеко и надолго» довольно отмобилизованной группы граждан. И неудивительно, что наиболее активная их часть на данный момент задержана правоохранительными органами.

Напомню, недавно американскую компанию Google поймали на том, что она продвигала видео с призывами к гражданам России не идти на выборы, то есть призывала к нарушению Конституции страны. Политика в отношении России таких социальных сетей, как Facebook и Twitter, тоже имеет свои особенности. Характерно, например, что штаб-квартиры, отвечающие за российские сегменты этих компаний, со всеми серверами и, соответственно, персональными данными, странным образом расположены на Украине. Они и укомплектованы украинскими же сотрудниками, с вытекающими отсюда последствиями для пользователей российского происхождения в виде предвзятого отношения, репрессивных практик и прочего.

Принцип «на войне (особенно гибридной) все средства хороши» уже давно применяется нашими оппонентами: обвинения ВАДА, МОК, Скрипали, «русские хакеры» и тому подобное. Россия же старается играть по правилам. Возможно, настало время написать свой свод правил и играть по ним?

В конце концов, всё мировое сообщество, а не только Россия, после столь беспардонного вмешательства как в дела суверенных государств, так и в личные дела каждого «отцифрованного» гражданина нуждается в масштабной реабилитации и даже исцелении.

Автор — политолог, эксперт комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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