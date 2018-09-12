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Школьница вспотела кровью при подготовке к экзаменам

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Фото: Global Look Press/Exclusivepix Media/ZUMAPRESS
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У вьетнамской школьницы во время подготовки к экзамену выступил кровавый пот, пишет британская газета Daily Mail.

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Первые необычные симптомы возникли у 11-летней девочки еще несколько месяцев назад. Сперва врачи ставили ей диагноз «кожная инфекция» и назначили курс лечения, но проблема не решилась. 

Медики пересмотрели диагноз и решили, что у ребенка гематидроз — это плохо изученное современной наукой редкое состояние, которое проявляется во время стресса. 

Известно, что у пациентов с этой болезнью уровень адреналина примерно в 20 раз выше, чем у других людей. Приступы тревоги усиливают кровяное давление настолько сильно, что происходит разрыв стенок маленьких сосудов, в связи с чем на поверхность кожи выходит пот с примесью крови.

Гематидроз встречается лишь у одного человека из 10 млн, при этом в XX веке было зарегистрировано всего лишь несколько случаев. Болезнь не влияет на продолжительность жизни, но может вызвать дискомфорт и страх. 

Ранее газета «Известия» писала, что хулиганы не умеют бороться со стрессом. Около 70% трудных подростков избегают решения проблем.

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