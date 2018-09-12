Экс-министр обороны ДНР назвал основные версии убийства Захарченко

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) назвал приоритетные версии убийства главы ДНР Александра Захарченко. Свое заявление он сделал на брифинге в пресс-центре НСН 12 сентября.

По словам бывшего главы военного ведомства республики, с полной достоверностью трудно ответить на вопрос, кому убийство Захарченко было выгодно, однако он допустил любую версию. При этом наиболее вероятными, по мнению Стрелкова, являются либо длительная операция украинских спецслужб, либо криминальные разборки внутри ДНР.

«Поскольку он активно принимал участие в «серых» схемах и мешал очень многим группировкам, олигархическим и преступным, которые действовали и продолжают действовать на территории Донбасса», — цитирует экс-министра НСН.

Главу ДНР Александра Захарченко убили 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Временно исполняющим обязанности главы республики 7 сентября был назначен председатель Народного совета Денис Пушилин. Помощник президента России Владислав Сурков поздравил Пушилина с назначением.