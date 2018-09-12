Прямой эфир
Сюжет:

Экс-министр обороны ДНР назвал основные версии убийства Захарченко

0
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) назвал приоритетные версии убийства главы ДНР Александра Захарченко. Свое заявление он сделал на брифинге в пресс-центре НСН 12 сентября. 

По словам бывшего главы военного ведомства республики, с полной достоверностью трудно ответить на вопрос, кому убийство Захарченко было выгодно, однако он допустил любую версию. При этом наиболее вероятными, по мнению Стрелкова, являются либо длительная операция украинских спецслужб, либо криминальные разборки внутри ДНР.

«Поскольку он активно принимал участие в «серых» схемах и мешал очень многим группировкам, олигархическим и преступным, которые действовали и продолжают действовать на территории Донбасса», — цитирует экс-министра НСН.

Главу ДНР Александра Захарченко убили 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Временно исполняющим обязанности главы республики 7 сентября был назначен председатель Народного совета Денис Пушилин. Помощник президента России Владислав Сурков поздравил Пушилина с назначением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сурков поздравил Пушилина с назначением на пост врио главы ДНР‍
Врио главы ДНР назначен Денис Пушилин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017