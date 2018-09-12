Мосгорсуд отменил взыскание с Вадима Самойлова долга брату

Президиум Мосгорсуда отменил решение о взыскании долга в 4,3 млн рублей с экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова в пользу его брата Глеба Самойлова. Об этом 12 сентября сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова агентству «Интерфакс».

По ее словам, отменено не только решение Савеловского районного суда, но и апелляционное определение Мосгорсуда «в связи с допущенными нарушениями норм материального права». Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд.

В апреле 2017 года Савеловский суд Москвы обязал Вадима Самойлова выплатить его брату долг в размере 4,3 млн рублей и судебных издержек на сумму около 30 тыс. рублей.

Утверждалось, что экс-солист рок-группы взял деньги у Глеба Самойлова в 2015 году, однако так и не выплатил долг до установленного времени — апрель 2016 года.

В ноябре того же года Мосгорсуд утвердил данное решение, посчитав его законным и обоснованным.