Первая запись Боуи ушла с молотка за £40 тыс.

Найденная после смерти британского музыканта Дэвида Боуи звукозапись была продана на аукционе в Великобритании за £39,4 тыс. (порядка $51 тыс.).

По данным газеты The Guardian, стартовая цена лота составляла £10 тыс. Как отмечают представители аукционного дома Omega Auctions, вокруг записи Боуи царил «небывалый ажиотаж».

Запись обнаружил в июле этого года барабанщик и менеджер первой группы Боуи The Konrads Дэвид Хедфилд на чердаке своего дома. На магнитной ленте со звуковой дорожкой 16-летний Боуи исполняет песню I Never Dreamed. Запись была сделана в 1963 году.

Певец скончался от рака в возрасте 69 лет в 2016 году. В марте этого года в британском Эйлсбери был открыт памятник музыканту. Средства на проект были собраны при помощи грантов и краудфандинговой платформы — около $160 тыс. Монумент представляет собой различные сценические образы Боуи.