Прямой эфир

Первая запись Боуи ушла с молотка за £40 тыс.

0
Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Yui Mok
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Найденная после смерти британского музыканта Дэвида Боуи звукозапись была продана на аукционе в Великобритании за £39,4 тыс. (порядка $51 тыс.).

По данным газеты The Guardian, стартовая цена лота составляла £10 тыс. Как отмечают представители аукционного дома Omega Auctions, вокруг записи Боуи царил «небывалый ажиотаж».

Запись обнаружил в июле этого года барабанщик и менеджер первой группы Боуи The Konrads Дэвид Хедфилд на чердаке своего дома. На магнитной ленте со звуковой дорожкой 16-летний Боуи исполняет песню I Never Dreamed. Запись была сделана в 1963 году.

Певец скончался от рака в возрасте 69 лет в 2016 году. В марте этого года в британском Эйлсбери был открыт памятник музыканту. Средства на проект были собраны при помощи грантов и краудфандинговой платформы — около $160 тыс. Монумент представляет собой различные сценические образы Боуи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер хореограф Дэвида Боуи и Кейт Буш
Памятник Дэвиду Боуи осквернили спустя двое суток после открытия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017