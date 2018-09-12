«Барселона» представила третью форму розового цвета

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал третий комплект игровой формы на текущий сезон. Снимок опубликован на официальной странице команды в Twitter.

Форма выполнена в бледно-розовом цвете с темно-красным элементом на груди. Как отмечает «Спорт-Экспресс», дизайнеры при его разработке вдохновились одной из главных улиц Барселоны — проспектом Диагональ, пересекающим город по диагонали.

Техническим спонсором каталонцев выступила компания Nike. 15 сентября подопечные Эрнесто Вальверде сыграют с «Реалом Сосьедад» в четвертом туре чемпионата Испании.

В августе сообщалось, что самым титулованным игроком «Барселоны» в истории стал Лионель Месси.