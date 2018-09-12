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В больницы Тюмени доставили 15 человек с подозрением на менингит

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В Тюмени в областной инфекционной больнице находятся 15 человек, у которых подозревают менингит. Это взрослые и дети. Точный диагноз обещают обнародовать в начале следующей недели.

Как рассказала ИА «Ура.ру» представитель регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, пациенты были госпитализированы не одномоментно. Случаев массового заражения в школах, детсадах и на производствах не зафиксировано.

В свою очередь в больнице сказали, что число обращений по поводу менингита ниже, чем обычно бывает в это время года. С начала 2018 года лабораторные анализы подтвердили 213 энтеровирусных инфекций, из них менингит выявили только в 27% случаев.

В конце августа врачи Хабаровского края отмечали снижение количества пациентов, обратившихся с подозрением на энтеровирусные инфекции. Всего с конца мая было зарегистрировано 56 подобных случаев.

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