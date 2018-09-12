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Элитную гимназию в Екатеринбурге проверят из-за вспышки инфекции

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Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку гимназии № 5, которая считается в городе элитной. Причина — подозрения на энтеровирусную инфекцию (серозный менингит).

Уроки в школе отменены, учеников временно перевели на дистанционное обучение.

Как уточняет ИА «Ура.ру», проверку проводят специалисты областного управления Роспотребнадзора. Они уже взяли пробы воды, отдельно проверяют пищеблок гимназии.

Пока крайне мало информации о том, сколько детей заболело. Точная причина случившегося не установлена. Агентство дозвонилось до директора школы, однако та оказалась давать оперативный комментарий.

Накануне, 11 сентября, в Южно-Сахалинске закрыли детский сад после того, как пятеро его воспитанников обратились к врачам с подозрением на серозный менингит.

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