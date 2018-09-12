В России предложили запретить продажу сладкого детям до 14 лет

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу продуктов с высоким содержанием сахара детям до 14 лет. Такая инициатива призвана снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения.

Соответствующее предложение парламентарий намерен отправить главе Минздрава Веронике Скворцовой, сообщает «Москва 24».

Кроме того, Милонов предлагает обязать продавцов сладостей и газировки маркировать продукцию. По словам парламентария, на этикетках должны появляться предупреждающие надписи, по аналогии с табачной продукцией.

Депутат объяснил такую инициативу тем, что дети зачастую едят слишком много сладкого.

«В своей любви к такой «еде» дети не знают меры: имея карманные деньги, они лихо тратят всё, что им дают родители, не на овсяные хлопья и молоко, а на настоящую пищевую отраву в манящей и красивой упаковке», — считает Милонов.

11 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что жители России за последнее столетие стали употреблять в шесть раз больше сахара. Также значительно увеличилось употребление соли.