Прямой эфир

В России предложили запретить продажу сладкого детям до 14 лет

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу продуктов с высоким содержанием сахара детям до 14 лет. Такая инициатива призвана снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения. 

Соответствующее предложение парламентарий намерен отправить главе Минздрава Веронике Скворцовой, сообщает «Москва 24»

Кроме того, Милонов предлагает обязать продавцов сладостей и газировки маркировать продукцию. По словам парламентария, на этикетках должны появляться предупреждающие надписи, по аналогии с табачной продукцией.

Депутат объяснил такую инициативу тем, что дети зачастую едят слишком много сладкого.

«В своей любви к такой «еде» дети не знают меры: имея карманные деньги, они лихо тратят всё, что им дают родители, не на овсяные хлопья и молоко, а на настоящую пищевую отраву в манящей и красивой упаковке», — считает Милонов.

11 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что жители России за последнее столетие стали употреблять в шесть раз больше сахара. Также значительно увеличилось употребление соли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Милонов предложил закрыть все магазины интимных товаров в России
Милонов призвал простить украинского футболиста Федорива

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017