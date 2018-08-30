Милонов предложил закрыть все магазины интимных товаров в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил полностью запретить деятельность магазинов интимных товаров в России.

«Магазины интимных товаров — это для больных людей, для маньяков, для «чикатил» (Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил, некросадист, некрофил и каннибал. — Ред.)», — сказал депутат журналистам агентства городских новостей «Москва».

Милонов также призвал уничтожить такие магазины и запретить их рекламу в стране.

10 августа депутат осудил жителей и гостей столицы, занимающихся сексом в парке «Зарядье». Милонов назвал их енотами и гопниками, а также отметил, что территория была создана для отдыха людей, а не для тех, кто хочет решить свои личные интимные вопросы.