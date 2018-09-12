Эксперты рассказали о плюсах и минусах проекта электронной школы

Эксперты на круглом столе «Известий» обсудили плюсы и минусы проекта электронной школы (МЭШ), который запущен уже во всех средних учебных заведениях Москвы.

Марина Степанова, заведующая лабораторией комплексных проблем гигиены детей и подростков НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМНИЦ» Минздрава России считает, что использование различных электронных средств далеко небезопасно для здоровья детей.

«Мы проводили исследования в классе, где используются панельные доскит— последнее слово технического оснащения московских школ. Педагог заканчивала рабочий день вся в слезах — это реакция на работу с цифровой доской. Что говорить о детях?» — отметила Степанова.

Людмила Макарова, заведующая лабораторией физиолого-гигиенических исследований в образовании ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» заявила о необходимости усиления медицинскоого сопровождения образовательного процесса.

«Важно дать ответ, есть ли педагогическая эффективность от такого вида обучения, будет ли вред для здоровья, и если будет, то как его избежать», — сказала Макарова.

В то же время директор центра развития лидерства в образовании Института образования НИУ ВШЭ Павел Сергоманов заметил, что цифровизация может помочь решению некоторых школьных проблем.

«Первая — неуспевающие дети. Их набирается 28% к 9 классу. Цифровые решения позволяют адаптировать программы под детей с особенностями восприятия и не ввергать их в ситуацию неуспеха. Вторая проблема в том, что в среднем 12% детей скучно учиться», — подчеркнул специалист.

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