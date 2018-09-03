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Ученицу не пустили в школу в Петербурге из-за синих волос

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Фото: depositphotos/svoow
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Подростка в Санкт-Петербурге не пустили в школу 1 сентября. Причиной стал синий цвет волос ученицы.

О происшествии родители сообщили уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой. Они заявили, что девочку не пустили в школу 1 сентября, однако отказались уточнять номер учебного заведения. В комитете по образованию северной столицы ситуацию оценивают как неоднозначную.

Чиновники отмечают, что дети должны ходить в школу в форме, а их внешний вид должен соответствовать формату образовательного учреждения, сообщает телеканал «78». При этом в администрации подчеркивают, что синий цвет волос не может служить основанием для отчисления, однако с ребенком рекомендовано провести профилактическую беседу.

В 2017 году в Петербурге на линейку не пустили девочку на инвалидном кресле. 

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