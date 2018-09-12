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В Саудовской Аравии вступили в силу ограничения на работу иностранцев в торговле

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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Ограничения на долю иностранных работников среди персонала предприятий розничной торговли начали вступать в Саудовской Аравии. Об этом сообщили местные СМИ.

Начиная с Нового года по исламскому календарю в ряде сегментов розничной торговли доля местной рабочей силы должна составлять не менее 70%, пишет издание Saudi Gazette.

Ограничения коснутся мебельных магазинов, салонов по продаже автомобилей и мотоциклов. Через два месяца аналогичные правила будут введены для магазинов электроники, часов и оптики, а с января 2019 года — ковров, сладостей и стройматериалов.

Ограничения стали ответом властей Саудовской Аравии на проблему безработицы. Для местных жителей традиционно приоритетным местом работы являлись предприятия государственного сектора.

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