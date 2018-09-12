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Россияне стали чаще прививаться от инфекционных заболеваний

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В России выросло число россиян, прививающихся от инфекционных заболеваний. Об этом рассказала в интервью «Известиям» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Максимально быстрый рост привитых отмечается при наличии реальной угрозы заболевания.

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«Мы плотно занимаемся корью, потому что Россия в окружении стран с очень высоким уровнем заболеваемости. Нам нужно этому противостоять. Уровень заболеваемости даже в приграничных районах не выше обычного, у нас нет вспышек, мы защитились. Люди понимают и иммунизируются. Ситуация последних месяцев: на фоне угрозы из 600 тыс. человек, которые отказывались от прививок или имели медотводы, 200 тыс. мы уже привили в короткий период. Европа страдает, потому что сочла себя сильнее болезней», — пояснила она.

В частности, вспышка кори зафиксирована на Украине. По словам Анны Поповой, одной из причин массового распространения заболевания является отказ от российской вакцины.

«У меня нет данных, что они обращались с просьбой о помощи, но ситуация очень тяжелая. 12 погибших детей — это критично. Мне кажется, это демонстрация крайне небрежного отношения к своим гражданам, тем более к детям, в случае, когда эту ситуацию можно легко предотвратить. Понятно, когда речь о неизвестной инфекции, нечем помочь, а когда есть чем помочь, есть дешевая и очень эффективная вакцина, не использовать ее — это совершенно недопустимо, это вне всякого понимания», — отметила она.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

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