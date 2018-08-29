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В Ленобласти впервые за четыре года зафиксировали заболевание корью

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Aditya Irawan
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Медики зафиксировали несколько случаев заболевания корью в Ленинградской области, очаги находились в двух районах региона. Об этом сообщили 29 августа в управлении Роспотребнадзора по Ленобласти.

В ведомстве отметили, что в последний раз корь диагностировали в 2014 году.

«За истекший период 2018 года в Ленинградской области зарегистрировано четыре домашних очага с шестью лабораторно подтвержденными случаями кори в двух районах», — цитирует телеканал «78» сообщение Роспотребнадзора.

Три домашних очага с пятью случаями кори отмечены во Всеволожском районе, а один очаг с одним случаем — в Выборгском.

Прививок от кори у заболевших не было, трое из пациентов — дети.

На прошлой неделе Роспотребнадзор назвал неблагополучной ситуацию с корью в Европе и в мире в целом. Надзорное ведомство попросило россиян, не болевших корью и не привитых против инфекции, сделать прививку не менее чем за две недели до поездки.

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