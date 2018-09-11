«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом» закончился победой ярославцев со счетом 3:1. «Локомотив» переместился на вторую строчку турнирной таблицы, его соперник — на пятую.

В составе ярославской команды голы забили Александр Елесин на 14-й минуте, Якуб Накладал на 26-й и Брэндон Козун на 28-й. У ЦСКА отличился Кирилл Капризов на 46-й минуте, сообщает ТАСС.

13 сентября ЦСКА примет на своей площадке череповецкую «Северсталь». «Локомотив» 15 сентября на выезде также сыграет с этой командой.

10 сентября ХК «Сочи» играл в Санкт-Петербурге со СКА. Встреча закончилась проигрышем гостей со счетом 3:1. По пути на игру автобус сочинцев попал в ДТП, спортсменам пришлось добираться до ледовой арены на метро.