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В КХЛ назвали размер доходов лиги

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Доходы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) четвертый сезон демонстрируют рост. Лига в прошлом году заработала свыше 3 млрд рублей. Об этом в пятницу, 7 августа, заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

КХЛ стартует
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По его словам, в этом сезоне между клубами лиги будут распределены рекордные 400 млн рублей. Основной источник этих денег — доходы от телевизионных прав.

Чернышенко отметил, что доходы от спонсоров увеличились на 20%, а от продажи телевизионных прав — на 15%, и лига «хочет сохранить такую динамику», передает Sport24.ru.

Президент КХЛ также высказался о потолке зарплат для хоккеистов. В этом году будет действовать «мягкий потолок», однако уже в следующем сезоне он будет снижаться, а штрафы увеличиваться. Через сезон для клубов будут введены серьезные штрафы.

В текущем сезоне в КХЛ участвуют 25 клубов: 12 команд в Западной конференции и 13 — в Восточной.

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