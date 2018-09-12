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Россияне смогут оформить отправку посылок на дому

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Глава «Почты России» Николай Подгузов в интервью «Известиям» поделился подробностями постепенного перевода почтовых сервисов в онлайн-режим. Предприятие планирует предоставить россиянам возможность оформлять отправку посылок не выходя из дома.

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Всю необходимую для отправления информацию можно будет ввести на сайте почтового оператора. После этого в почтовом отделении достаточно будет сообщить трек-номер, присвоенный посылке на сайте.

«А там у оператора процедура приема отправления займет не более 30 секунд, так как все данные автоматически подгрузятся в систему. Думаю, и этот сервис клиенты оценят», — заявил Николай Подгузов.

7 августа сообщалось, что российский почтовый оператор ввел возможность получать заказное письмо или посылку без предъявления паспорта и бумажного извещения. Теперь граждане вправе сообщить в почтовом отделении предприятия лишь код из SMS-уведомления, полученный во время регистрации на почте.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы последовательно переводим наши сервисы в онлайн»

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