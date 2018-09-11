Песков объяснил исчезновение стенограммы разговора Путина с рабочими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему с сайта Кремля пропала расшифровка стенограммы беседы президента России Владимира Путина с рабочими судостроительного комплекса «Звезда» в Приморье.

«Просто заменили видеофайлом. Смотрите внимательно», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Президент обсуждал с рабочими зарплаты и интересовался условиями труда на предприятии. Также Путин отметил уникальность строящегося судостроительного комплекса и реализуемых здесь производственных проектов.

Судостроительный комплекс «Звезда» — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, говорится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Восточном экономическом форуме самостоятельно приготовили блины.