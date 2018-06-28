Президент России Владимир Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих, а также решить их социальные проблемы.

«Государство будет развивать систему социальных гарантий для военнослужащих, для офицеров и членов их семей», — сказал глава государства на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов.

Путин напомнил, что с 1 января текущего года было проиндексировано денежное довольствие военнослужащих и добавил, что в дальнейшем такая практика будет продолжена. Президент отметил, что вопрос обеспечения жильем офицеров успешно решается. Он также рассказал о том, что в этом году планируется увеличить количество санаториев для детей военнослужащих.

В среду, 28 июня, президент поздравил выпускников военных вузов с окончанием учебы. В торжественном приеме приняли участие представители администрации президента, правительства, Федерального собрания и Вооруженных сил.