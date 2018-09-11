В работе Viber произошел сбой по всему миру

Сбой в работе популярного мессенджера Viber произошел по всему миру во вторник, 11 сентября.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего отключения и сбои популярных интернет-ресурсов, неполадки в работе Viber начались около 17:00 мск. Почти 60% пользоваталей обратились с жалобами на отсутствие соединения, 34% не могли принимать сообщения, а у 9% возникли проблемы с авторизацией.

«У меня в Viber нет соединения, я перезагрузил его, но это не помогло. Это глобальная проблема или только у меня? Я живу в Испании», — говорится в одном из комментариев на ресурсе.

Официальный русскоязычный аккаунт Viber сообщил, что компании известно о проблеме, а также добавил, что инженеры уже ведут работы над решением проблемы.

здравствуйте, нам известно о сложившейся ситуации. В данный момент наши инженеры работают над решением. Уверены, в ближайшее время полноценная работа Viber будет восстановлена. Спасибо, что переживаете :) — Viber Russia (@ViberRus) 11 сентября 2018 г.

В начале сентября специалист по кибербезопасности компании ESET Лукас Стефанко сообзил о существовании вредоносной программы. Она маскируется под приложение Viber и собирает информацию из других популярных мессенджеров Whatsapp и WeChat.