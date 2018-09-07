Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи приложения Instagram сразу в нескольких странах столкнулись со сбоем в работе соцсети.

Это следует их данных портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы в работе сервиса начались 7 сентября около 14:57 мск. Со сбоем столкнулись пользователи из США, России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Испании и других стран.

По статистике портала, 56% пользователей Instagram жалуются на загрузку новостной ленты, 25% испытывают проблемы со входом в аккаунт, у 17% возникли проблемы с веб-сайтом.

17 августа сообщалось о проблемах в работе социальной сети Facebook.