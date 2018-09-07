Прямой эфир

Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе соцсети

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи приложения Instagram сразу в нескольких странах столкнулись со сбоем в работе соцсети.

Пользователи Сети начали готовиться к глобальному сбою интернета

Это следует их данных портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы в работе сервиса начались 7 сентября около 14:57 мск. Со сбоем столкнулись пользователи из США, России, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Испании и других стран.

По статистике портала, 56% пользователей Instagram жалуются на загрузку новостной ленты, 25% испытывают проблемы со входом в аккаунт, у 17% возникли проблемы с веб-сайтом.

17 августа сообщалось о проблемах в работе социальной сети Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пользователи сообщают о сбое в работе AppStore
Пользователи Facebook сообщают о сбоях в работе соцсети

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017