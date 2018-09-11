«Ясная Поляна» для троих

Литературная премия «Ясная Поляна» объявила финалистов 2018 года — ими стали всего три книги: «Прыжок в длину» Ольги Славниковой, «Памяти памяти» Марии Степановой и «Праздник лишних орлов» Александра Бушковского.

Согласно регламенту премии, в шорт-лист может входить до шести книг. Обычно так и получалось, но в этом году было решено ограничиться тремя произведениями. Причем два из них — авторства женщин.

— Выбор был очень сложным — 43 книги очень достойных авторов, — рассказал председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. — Но мы совпали во мнении и решили искусственно не увеличивать список финалистов. Такое было принято решение.

Член жюри Павел Басинский отметил, что в этом году наметилась тенденция обращения авторов к жанру семейных саг.

— С одной стороны, это достойный жанр, с другой — довольно сложный, не все в нем удачно выступают, — пояснил писатель. — Вторая тенденция этого года — крупный жанр превалирует над рассказами и повестями.

Еще один член жюри публицист Владислав Отрошенко отметил, что российские писатели снова нашли своего героя — долгое время нашу литературу как раз и отличало отсутствие яркого центрального персонажа. По словам Владислава Отрошенко, сейчас в отечественной прозе снова начинается эпоха людей, существующих на стыке реальности и художественного вымысла.

Член жюри писатель Евгений Водолазкин подчеркнул, что тенденции могут возникать и меняться каждый год, но поиск новых форм — одна из сложнейших задач литературы, с которой современные авторы успешно справляются.

Победителя премии по традиции объявят в Большом театре, в октябре.

В длинный список этого года входили также произведения Эдуарда Лимонова, Юрия Буйды, Владимира Березина, Дмитрия Глуховского, Полины Жеребцовой, Людмилы Петрушевской и др.

«Ясная Поляна» — ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: «Современная русская проза», «Иностранная литература» и «Событие». Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза — «Выбор читателей».

Призовой фонд премии составляет 6,2 млн рублей. Лауреат в основной номинации — «Современная русская проза» — получит 3 млн рублей.