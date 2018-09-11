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Из–за жары в Европе выросли цены на картофель

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Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt/dpa
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Цены на картофель резко выросли в Европе по причине низкого урожая из-за небывало жаркой погоды. В Великобритании картофель в августе подорожал в три раза по сравнению с августом минувшего года.

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Цена за тонну продукта составила £300 ($390), такие данные британского Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства приводит во вторник, 11 сентября, «Интерфакс».

В Германии на торгах контракты на картофель для общепита и пищевой промышленности выросли вдвое в этом году. Фьючерсный контракт с поставкой в апреле 2019 года поднялся во вторник до €31,5 за 100 кг. Эта цена в два раза выше той, которая была год назад.

Заведения общественного питания, предлагающие жителям Великобритании рыбу с картошкой, повысили цены почти на 20% по сравнению с началом лета.

Нехарактерная для Европы жара сохранялась на континенте этим летом. В Испании от теплового удара скончались по меньшей мере девять человек. Во Франции пришлось приостановить работу четырех энергоблоков АЭС. В Швеции сместилась самая высокая точка страны.

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