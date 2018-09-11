Первая ветряная электростанция появится в Липецкой области

В 2019 году первую ветряную электростанцию могут запустить в тестовом режиме в Липецкой области. Этому будет способствовать создание межрегионального кластера на границе с Воронежской областью.

Как пишет GOROD48, новая отечественная установка стоимостью около 80 млн рублей может обеспечить электроэнергией 1,5 многоквартирных дома, 20 ветрогенераторов смогут обеспечить электроэнергией действующие предприятия ОЭЗ «Липецк». Станцию планируется разместить в пойме Дона в Елецком, Задонском и Хлевенском районах, также рассматривается Уманский район.

Инвесторы вложат в проект €1 млн, отмечает Lipetskmedia. С 2014 по 2017 год в Липецкой области из бюджета направили 466 млн рублей на энергоэффективные мероприятия.

Напомним, в апреле Великобритания смогла в течение 55 часов поддерживать подачу электроэнергии потребителям без использования угля. Временное отключение тепловых станций компенсировали за счет ветряной энергии. Этот эксперимент побил рекорд октября 2017 года.