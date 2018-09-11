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Кластер ветроэнергетики создадут в Ростовской области

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В Ростовской области построят кластер ветроэнергетики. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на заседании совета по инвестициям.

Как уточняет RostovGazeta, башни для ветроэлектростанций будут делать на площадке завода «Атоммаш» в Волгодонске. В ближайшие два года в запуск производства инвестируют более 1 млрд рублей. Будет создано 61 новое рабочее место.

Как сказал глава региона, появится новая, по сути, отрасль — ветроэнергетика. Ожидается, что до 2020 года в области будут работать уже шесть ветропарков.

На берегу Белого моря в Карелии ветропарк мощностью до 60 МВт появится в 2021–2022 годах. Проект планируется реализовать за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности.

 

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