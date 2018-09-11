Госдума одобрила в первом чтении сокращение срока выдачи маткапитала

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлполагает сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал с месяца до 15 дней.

Проект также предполагает сокращение времени проверки документов для принятия решения о дополнительных мерах господдержки, сообщает RNS. С двух недель они уменьшаются до пяти дней.

10 августа глава Минвостокразвития Александр Козлов предложил увеличить материнский капитал на Дальнем Востоке на 30%. По его словам, это необходимо, так как, несмотря на то, что коэффициент рождаемости в регионе выше общероссийского, численность его населения продолжает сокращаться. В качестве специальных мер по поддержке семей с детьми министерство также предлагает ввести льготную ипотеку и выплату на первого ребенка в размере 150 тыс. рублей.

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что с 2020 года индексация материнского капитала в соответствии с темпами роста инфляции является неотъемлемой частью национального проекта «Демография».