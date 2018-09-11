Прямой эфир

Госдума одобрила в первом чтении сокращение срока выдачи маткапитала

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлполагает сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал с месяца до 15 дней.

Проект также предполагает сокращение времени проверки документов для принятия решения о дополнительных мерах господдержки, сообщает RNS. С двух недель они уменьшаются до пяти дней.

10 августа глава Минвостокразвития Александр Козлов предложил увеличить материнский капитал на Дальнем Востоке на 30%. По его словам, это необходимо, так как, несмотря на то, что коэффициент рождаемости в регионе выше общероссийского, численность его населения продолжает сокращаться. В качестве специальных мер по поддержке семей с детьми министерство также предлагает ввести льготную ипотеку и выплату на первого ребенка в размере 150 тыс. рублей.

В конце июля вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что с 2020 года индексация материнского капитала в соответствии с темпами роста инфляции является неотъемлемой частью национального проекта «Демография».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд взыскал с томички полученный на несуществующих детей маткапитал
Путин напомнил о необходимости эффективности маткапитала

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017