Детский сад и начальную школу отремонтируют в Псковской области

В поселке Белорусский Пыталовского района Псковской области планируют провести капитальный ремонт в детском саду «Солнышко» и частичный в Бороусовской начальной школе.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, на ремонт детского сада из федерльного бюджета выделено 4,5 млн рублей. На эти средства планируется провести ремонт фасада, кровли, частично заменить окна, а также выполнить электромонтажные работы, пишет «Псковская лента новостей».

В районном отделе образования отметили, что детский сад рассчитан на 55 воспитанников. Последний раз частичный ремонт кровли проводился десять лет назад.

На частичный ремонт Бороусовской начальной школы было направлено 600 тыс. рублей. На эти средства планируют утеплить туалеты и заменить сантехнику.