Детсады во Владимирской области обязали оборудовать кабинеты врачей

Медицинские кабинеты должны быть оборудованы в детских садах Владимирской области. Соответствующее предписание выдала прокуратура.

Проверка в дошкольных учреждениях проводилась в Петушинском районе. По данным прокуратуры, кабинеты, которые предоставлялись детскими садами для осуществления медицинской деятельности, не были оснащены мебелью, техникой и медицинскими изделиями. Отсутствие оборудования не позволяло получить лицензию и предоставлять медицинскую помощь детям. Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

Суд обязал шесть детских садов оснастить помещения медицинских кабинетов за счет администрации района.