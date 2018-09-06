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Детсады во Владимирской области обязали оборудовать кабинеты врачей

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Медицинские кабинеты должны быть оборудованы в детских садах Владимирской области. Соответствующее предписание выдала прокуратура.

Проверка в дошкольных учреждениях проводилась в Петушинском районе. По данным прокуратуры, кабинеты, которые предоставлялись детскими садами для осуществления медицинской деятельности, не были оснащены мебелью, техникой и медицинскими изделиями. Отсутствие оборудования не позволяло получить лицензию и предоставлять медицинскую помощь детям. Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

Суд обязал шесть детских садов оснастить помещения медицинских кабинетов за счет администрации района.

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