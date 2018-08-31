Современное оборудование закупают для детских поликлиник Карелии

В Республике Карелия продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих помощь детям.

В 2018 году из резервного фонда правительства РФ Республике Коми было выделено 69,4 млн рублей на оснащение оборудованием детских поликлиник и отделений, в том числе в нескольких моногородах. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Так, портативные переносные диагностические ультразвуковые аппараты, офтальмологическую технику, 12-канальные электрокардиографы закупают Кондопожская, Суоярвская, Сегежская, Питкярантская и Пудожская районные больницы. Аналогичное оборудование и оборудование для диагностики и лечения лор-заболеваний и заболеваний глаз приобретает межрайонная больница № 1 в городе Костомукша.

Предполагается, что всё необходимое оборудование поступит в медучреждения до конца 2018 года.