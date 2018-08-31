Прямой эфир

Современное оборудование закупают для детских поликлиник Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Карелия продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, оказывающих помощь детям.

В 2018 году из резервного фонда правительства РФ Республике Коми было выделено 69,4 млн рублей на оснащение оборудованием детских поликлиник и отделений, в том числе в нескольких моногородах. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Так, портативные переносные диагностические ультразвуковые аппараты, офтальмологическую технику, 12-канальные электрокардиографы закупают Кондопожская, Суоярвская, Сегежская, Питкярантская и Пудожская районные больницы. Аналогичное оборудование и оборудование для диагностики и лечения лор-заболеваний и заболеваний глаз приобретает межрайонная больница № 1 в городе Костомукша.

Предполагается, что всё необходимое оборудование поступит в медучреждения до конца 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рекомендации по здравоохранению разработают для Владимирской области
Более 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов откроют в Карелии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017