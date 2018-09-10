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Новый детсад на 60 мест построят в Новгородской области

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Новый детский сад на 60 воспитанников планируют построить в деревне Мойка Батецкого района Новгородской области. Разработку проекта оценили в 2 660 000 рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчику предстоит разработать проект двухэтажного здания, рассчитанного на четыре детские группы. В учреждении необходимо разместить зал для проведения музыкальных и физкультурных занятий, различные кабинеты, медицинский и пищевой блоки, а также другие вспомогательные помещения, сообщает Новгород.ру.

Стоимость разработки проекта оценили в 2 600 000 рублей. Средства выделены из бюджета района. Подрядчику необходимо выполнить все работы до 25 декабря 2018 года.

Помимо самого здания, исполнителю госконтракта необходимо будет учесть размещение уличных физкультурной и групповых площадок, навесов для колясок, санок, лыж и игрушек, а также ограждений и малых архитектурных форм.

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