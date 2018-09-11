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Названы самые популярные города России для краткосрочной аренды жилья

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Санкт-Петербург стал самым востребованным городом на рынке краткосрочной аренды жилья летом 2018 года, говорится в пресс-релизе «Avito Недвижимость», который поступил в распоряжение портала iz.ru.

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За год «культурная столица» поднялась с третьего места на первое, обогнав Москву. Причиной тому стал чемпионат мира – 2018: город на Неве принял семь матчей мундиаля, включая игру за бронзовую медаль. В среднем стоимость аренды жилплощади составляла 2,4 тыс. рублей в сутки.

Сочи опустился со второго места на третье. Следом расположились Казань и Уфа. На 20-м, последнем, месте оказался Воронеж, хотя год назад там был Новороссийск.

Как отмечают эксперты, с мундиалем связан и значительный рост цен на рынке аренды: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он составил 33%. 

Самым дорогим городом оказался Нижний Новгород: ставки посуточной аренды здесь выросли более чем в два раза — с 1, 6 тыс. рублей до 3,7 тыс. рублей в сутки. Дешевле всего летом было снимать жилье в Уфе, Воронеже и Краснодаре (в среднем не более 1,5 тыс. рублей в сутки).

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Национальная команда под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, уступив по пенальти хорватам. Это лучший результат в истории сборной России на мировых первенствах.

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