Бомбоубежища в Петрозаводске передадут бизнесменам

Пять бомбоубежищ на территории Петрозаводска отдадут в пользование предпринимателям. Такое решение приняла мэрия города.

Бомбоубежища войдут в перечень муниципального имущества, которое предназначается для оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу. Объекты находятся в многоквартирных домах на улицах Луначарского, Андропова, Григорьева, Гоголя и проспекте Александра Невского. Об этом пишет ИА «Карелinform».

В мэрии уточняют, что бомбоубежища не могут быть реализованы с торгов, так как относятся к защитным сооружениям гражданской обороны.

Всего в перечне муниципального имущества состоят 74 объекта, часть из них сдается в аренду.