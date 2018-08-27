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Бомбоубежища в Петрозаводске передадут бизнесменам

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Пять бомбоубежищ на территории Петрозаводска отдадут в пользование предпринимателям. Такое решение приняла мэрия города.

Бомбоубежища войдут в перечень муниципального имущества, которое предназначается для оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу. Объекты находятся в многоквартирных домах на улицах Луначарского, Андропова, Григорьева, Гоголя и проспекте Александра Невского. Об этом пишет ИА «Карелinform».

В мэрии уточняют, что бомбоубежища не могут быть реализованы с торгов, так как относятся к защитным сооружениям гражданской обороны.

Всего в перечне муниципального имущества состоят 74 объекта, часть из них сдается в аренду.

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