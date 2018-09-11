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Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за осеннего велопарада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Часть улиц в центре столицы будут перекрыты 16 сентября из-за проведения осеннего Московского велопарада. Об этом сообщили в информационном центре Транспортного комплекса города.

Движение будет ограничено с 12:00, а откроют улицы по мере прохождения колонны велосипедистов. Так, перекрыты будут Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улицы Космонавтов и Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская, Рубцовская, Лефортовская набережные, набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская набережные. Перекроют улицу Хамовнический Вал, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую и Смоленскую, Краснопресненскую набережные, улицы 1905 года и Мантулинская, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, 16 сентября с 4:00 до 16:00 ограничат движение на одной из полос на участке Звездного бульвара от улицы Цандера до пересечения с Останкинским проездом, а также на участке Останкинского проезда от пересечения с улицей Академика Королева до пересечения со Звездным бульваром. Также в связи с проведением велопарада с 10:00 до 15:00 ограничат движение на одной полосе на улице Мантулинской и на 1-м Красногвардейском проезде от Мантулинской улицы до дома 4.

Как напоминает РИАМО, участники велопарада соберутся в Останкинском проезде в 11:00, а старт состоится в 12:00. Протяженность маршрута составит 30 км, финишируют участники в парке «Красная Пресня».

4 августа в Москве прошел ночной велопарад, собравший свыше 30 тыс. участников. Любители ночной езды преодолели примерно 20-километровую дистанцию со средней скоростью движения 15 км/ч.

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