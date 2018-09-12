Свой 85-летний юбилей отмечет народная артистка СССР, художественный руководитель МХАТа имени Горького, лауреат всевозможных театральных и кинонаград Татьяна Васильевна Доронина. Перечислить все ее регалии и достижения просто невозможно — столько она сделала для отечественного театра и кинематографа, так ценят ее коллеги, друзья, зрители. Я — один из самых преданных ее поклонников. И мне выпало счастье много лет с ней общаться. Поэтому сердечно поздравляю дорогого мне человека.

Впервые я открыл эту удивительную актрису в ленинградском БДТ имени Горького (имя Товстоногова он получил позже — уже в 1990-х) в спектакле «Горе от ума». Помню, что тогда, в 1960-е, меня потряс и сам спектакль, и актерский уровень: все исполняли свои роли блестяще. Но самое яркое впечатление осталось от тогда еще совсем молодой Татьяны Дорониной. Для меня это было новое имя на театральном олимпе. Я увидел в ней нечто иное, нежели актрису в привычном понимании этого слова. Скорее это было одухотворенное возвышенное существо, которое живет на сцене, а не играет.

После этого спектакля я стал пристально наблюдать за ее дальнейшей творческой жизнью — и на сцене, и в кино. Она работала с режиссерами, совершенно разными по стилю и по требованиям к актерам. Но с кем бы она ни сотрудничала, всюду была собой, везде сохраняла свое, ни на кого не похожее доронинское обаяние, индивидуальный почерк.

В кино она создала целую галерею запоминающихся образов и ярких характеров. Мне трудно выделить какой-то один любимый фильм с Татьяной Васильевной. Но упомяну ее работу в картине Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе», где она составила замечательный актерский дуэт с Олегом Ефремовым. В этой ленте Доронина, сыгравшая роль деревенской женщины Нюры, с непревзойденной глубиной проникла в загадочную русскую душу. Таких образов вы не найдете в западном кинематографе — это достижение именно отечественного кино, наших великих мастеров.

Однако, не стоит воспринимать Татьяну Доронину лишь через призму ее ролей. В годы перестройки и дробления Художественного театра Татьяна Васильевна показала, что она не только большая актриса, но и выдающийся организатор, человек, готовый до конца бороться за традиции русского реалистического театра. Что, собственно, она и делает на протяжении уже практически трех десятилетий, возглавляя МХАТ имени Горького.

Татьяна Васильевна старается сохранить и приумножить красоту и гармонию отечественного театрального искусства, смело и открыто говорит об опасностях, которые грозят отечественной сцене во времена рыночного подхода.

Возможно, прозвучит немного пафосно, но сегодня именно женщины — Татьяна Васильевна Доронина и художественный руководитель «Современника» Галина Борисовна Волчек — в первых рядах тех, кто продолжает хранить и развивать традиции русского классического театра. Они неустанно его строят, держат на своих женских плечах, несмотря на атаки агрессивных «инноваторов».

В этот день хочу пожелать Татьяне Васильевне неустанного творческого восхождения во славу русского театра, полного зала зрителей, преданных соратников по цеху и, конечно же, наикрепчайшего здоровья!

Автор — народный артист России, президент международного кинофорума «Золотой витязь»