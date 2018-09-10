Убитого браконьером егеря из Челябинской области наградили посмертно

Сотрудника министерства экологии Челябинской области Александра Минина наградили орденом Мужества посмертно. Соответствующий президентский указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ведущий специалист отдела федерального государственного надзора областного министерства экологии Александр Минин погиб 10 февраля 2018-го. Он заметил трех браконьеров около города Карталы и решил провести задержание. Двое преступников скрылись, третий в ходе перепалки застрелил его, пишет ИА «Ура.ру».

Обвиняемый полностью признал свою вину, заверяя, что выстрел был сделан случайно.

Александр Минин был награжден орденом Мужества посмертно в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.